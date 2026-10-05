Tidur Cukup tapi Kulit Masih Tampak Kusam? Mungkin Ini Penyebabnya

JAKARTA - Sudah tidur cukup, tapi kulit masih terlihat kusam dan lelah saat bangun? Kondisi ini tentunya bikin bingung karena tidur dianggap sebagai salah satu kunci kulit terlihat segar.

Padahal, tidur bukan satu-satunya faktor yang menentukan kondisi kulit. Kebiasaan seperti terlalu sering terkena sinar matahari, kurang minum, stres, polusi, hingga penggunaan skincare yang tidak tepat juga bisa jadi faktor.

Seperti yang dilansir dari Times of India, berbagai faktor tersebut bisa membuat wajah terlihat kusam, kering, kasar, atau lebih sensitif.

1. Stres Bikin Kulit Lelah

Stres terus-menerus bisa memengaruhi skin barrier dan respons peradangan pada kulit. Kulit bisa tiba-tiba terasa lebih kering, mudah merah, sensitif, atau muncul jerawat.

Masalahnya, banyak orang justru langsung menambah produk ketika kulit mulai kusam. Padahal, kalau skin barrier sedang terganggu, terlalu banyak produk justru bisa membuat kulit semakin iritasi.

2. Kenali Dulu Masalah Kulitnya