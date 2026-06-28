Percaya Diri Tanpa Stretch Marks, Ini Cara Menghilangkannya

JAKARTA - Stretch marks (atau secara medis disebut striae) adalah garis-garis halus atau guratan yang muncul pada kulit ketika jaringan di bawah kulit meregang dalam waktu singkat.

Kondisi ini sangat umum terjadi dan biasanya dipicu oleh perubahan ukuran tubuh yang cepat, seperti saat kehamilan, kenaikan atau penurunan berat badan yang drastis, masa pubertas, atau pertumbuhan otot yang cepat akibat olahraga. Saat kulit meregang, kolagen dan elastin (protein yang membuat kulit kenyal) menjadi rusak, sehingga lapisan dermis di bawahnya terlihat.

Awalnya, stretch marks akan berwarna kemerahan, ungu, atau merah muda (striae rubra). Seiring berjalannya waktu, warnanya akan pudar menjadi putih atau perak (striae alba).

Cara Memudarkan dan Menghilangkan Stretch Marks

Sebagai catatan penting, stretch marks tidak bisa hilang total 100 persen secara alami karena ini adalah bentuk jaringan parut. Namun, kamu bisa memudarkannya secara signifikan sehingga samar dan hampir tidak terlihat melalui beberapa cara berikut:

1. Perawatan Topikal (Oles)

Retinoid Cream (Turunan Vitamin A)

Sangat efektif untuk stretch marks yang masih baru (berwarna merah/pink). Retinoid membantu membangun kembali kolagen di kulit. Jangan gunakan jika kamu sedang hamil atau menyusui.

Krim atau Lotion Asam Hialuronat (Hyaluronic Acid)

Membantu menghidrasi kulit secara mendalam dan merangsang produksi kolagen jika diaplikasikan secara rutin sejak awal kemunculan guratan.

Minyak Alami (Centella Asiatica, Almond, dan Shea Butter)

Membantu menjaga elastisitas kulit dan memudarkan tampilan garis secara bertahap jika dipijat secara rutin.

2. Tindakan Medis Dermatologi (Hasil Lebih Cepat)