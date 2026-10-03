Ini Waktu Ideal untuk Tidur Setelah Makan agar Tidak GERD, Jangan Langsung Rebahan

SETELAH makan, sering kali kita merasa ngantuk dan ingin segera berbaring di tempat tidur. Namun, kebiasaan ini ternyata bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan, lho.

Ada baiknya untuk beri jeda sekitar dua sampai tiga jam setelah makan. Jeda tersebut dapat membantu tubuh mencerna makanan sekaligus mengurangi risiko asam lambung naik.

Tidur setelah makan sebenarnya tidak selalu berbahaya. Dilansir dari Times of India, risikonya bisa lebih besar jika kamu baru saja mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak atau memiliki kondisi tertentu seperti hernia hiatus, obesitas, atau sleep apnea.

1. Kenapa Tidak Boleh Langsung Tidur Setelah Makan?

Langsung berbaring setelah makan dapat membuat asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, gangguan pencernaan, hingga sensasi terbakar di tenggorokan.

Makan dalam jumlah banyak sebelum tidur juga dapat mengganggu kualitas tidur. Seorang spesialis gangguan tidur, Jade Wu mengatakan, makan makanan berat sebelum tidur dapat membuat metabolisme bekerja keras dan suhu tubuh meningkat.

Mengonsumsi kalori berlebih sebelum tidur juga berkontribusi terhadap kenaikan berat badan. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, dan kolesterol tinggi.

2. Berapa Lama Harus Menunggu Sebelum Tidur?

Para ahli menyarankan untuk menunggu setidaknya 2-3 jam setelah mengonsumsi makanan padat sebelum tidur. Jeda tersebut memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk memproses makanan dengan lebih baik.

Sementara itu, jika hanya mengonsumsi minuman, waktu yang dibutuhkan bisa lebih singkat. Untuk minuman, disarankan memberi jeda setidaknya sekitar 30 menit sebelum berbaring.