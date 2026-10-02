Gerah Bikin Susah Tidur? Ini 6 Cara Mengatasi Gangguan Tidur Akibat Cuaca Panas

APA kamu sering merasa kesulitan tidur saat cuaca sedang panas? Atau sudah tertidur tetapi terus terbangun karena merasa gerah dan berkeringat?

Dilansir dari Verywell Health, seorang pakar sains tidur di Brigham and Women's Hospital, Rebecca Robbins, mengatakan tidur sangat penting bagi berbagai aspek kesuksesan karena tidur memungkinkan kita bangun dengan perasaan segar dan produktif. Hal ini juga berpengaruh pada hubungan, cara kita memperlakukan orang-orang terkasih, serta kesehatan.

Namun, cuaca panas sering kali membuat tidur malam terasa kurang nyaman. Suhu kamar yang terlalu hangat juga bisa membuat tubuh sulit beristirahat dengan baik.

Suhu yang terlalu panas dapat mengganggu kemampuan tubuh mengatur suhu selama tidur. Apabila kamar terlalu panas, tubuh jadi lebih sulit mengatur suhu sehingga kamu dapat lebih mudah terbangun di tengah malam.

Kabar baiknya, kamu tidak perlu selalu mengandalkan pendingin ruangan untuk membuat tidur lebih nyaman. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan agar tubuh tetap terasa sejuk saat tidur.

1. Buat Kamar Lebih Sejuk

Cobalah mencari bagian rumah yang paling sejuk dengan sirkulasi udara yang baik. Kamu juga bisa menutup tirai pada siang hari untuk mengurangi masuknya panas dan membuka jendela saat kondisi di luar lebih sejuk.

Kipas angin juga bisa digunakan untuk membantu mengalirkan udara. Jika ingin memberikan sensasi lebih dingin, kamu bisa meletakkan es di belakang kipas agar udara yang berembus terasa lebih sejuk.

2. Pilih Piyama dan Sprei yang Nyaman

Pemilihan pakaian tidur juga dapat memengaruhi kenyamanan saat cuaca panas. Pilihlah piyama dengan bahan yang mudah bernapas seperti katun atau linen.

Hal yang sama berlaku untuk sprei dan perlengkapan tidur lainnya. Pilihlah bahan yang lebih ringan agar tubuh tetap terasa sejuk sepanjang malam.

3. Gunakan Bantal Pendingin

Bantal dengan fitur pendingin dapat menjadi pilihan ketika suhu kamar terasa terlalu panas. Beberapa bantal yang menggunakan lapisan gel dapat membantu menyerap panas dari tubuh.

Kamu juga bisa menyiapkan es dan handuk di dekat tempat tidur. Handuk tersebut dapat digunakan untuk membantu mendinginkan tangan atau dahi sebelum tidur.