Pemicu Krisis Kesehatan Mental yang Paling Banyak Ditemukan, Masalah Keluarga Jadi yang Utama

KESEHATAN mental ramai disorot belakangan ini. Bahkan, layanan kesehatan mental makin diminati saat ini.

Krisis kesehatan mental dapat dipicu oleh berbagai persoalan dalam kehidupan, mulai dari masalah keluarga, tekanan finansial, hubungan sosial, hingga beban pekerjaan. Kondisi tersebut dapat dialami siapa saja, tidak terbatas pada kelompok usia tertentu.

Dalam program Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, Annelia Sari Sani, S.Psi yang merupakan psikolog dan Ketua Bidang Kemitraan dan Komunikasi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK ID) membeberkan penyebab utama krisis kesehatan mental saat ini. IPK Indonesia sendiri merupakan partner pengelolaan dan penyelenggaraan Program Bantuan Krisis Kesehatan Jiwa Healing119.id yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI.

1. Masalah Keluarga Jadi Pemicu Utama

Anne menyebut masalah keluarga yang dimaksud tidak hanya berupa konflik atau pertengkaran antaranggota keluarga. Persoalannya dapat mencakup hubungan yang tidak harmonis, masalah komunikasi, konflik antara orang tua dan anak, hingga kondisi ketika seseorang merasa tidak mendapatkan dukungan dari keluarga.

Bahkan, keluarga yang tidak hadir secara emosional juga dapat menjadi persoalan. Ketika seseorang merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita atau mendapatkan dukungan, perasaan terisolasi dan kesepian dapat muncul.

Karena itu, masalah keluarga perlu dipahami secara luas. Tidak selalu ada pertengkaran besar untuk membuat seseorang mengalami tekanan psikologis. Perasaan tidak didengar, tidak dipahami, atau merasa sendirian di tengah keluarga juga dapat menjadi beban.

“Faktor yang paling tinggi dalam kondisi krisis itu masalah keluarga,” ujar Anne.

“Masalah keluarga tuh macam-macam mulai dari konflik di dalam keluarga sampai keluarga yang tidak hadir yg menyebabkan kesepian,” lanjutnya.

2. Persoalan Finansial Menjadi Faktor Berikutnya

Selain keluarga, Anne menyebut persoalan finansial menjadi salah satu masalah yang banyak muncul dalam kasus krisis psikologis. Tekanan ekonomi dapat berasal dari berbagai situasi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kehilangan pekerjaan, utang, maupun ketidakpastian mengenai kondisi keuangan.

Tekanan finansial yang berlangsung dalam waktu lama dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Terlebih ketika persoalan tersebut muncul bersamaan dengan masalah keluarga atau persoalan lainnya.

Namun, krisis kesehatan mental umumnya tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu penyebab. Berbagai tekanan dapat saling berkaitan dan membuat kondisi seseorang semakin berat.

“Kedua masalah finansial,” jelas Anne.