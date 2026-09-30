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Monstera Layu? Pahami 3 Penyebab Ini agar Bisa Tumbuh dengan Cantik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |07:05 WIB
Monstera Layu? Pahami 3 Penyebab Ini agar Bisa Tumbuh dengan Cantik
Ilustrasi monstera layu. (Foto: dok Magnific/pvproductions)
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JAKARTA - Monstera dikenal sebagai salah satu tanaman hias yang mudah dirawat. Namun, bukan berarti tanaman ini bebas dari masalah, salah satunya ketika daun dan batang monstera tiba-tiba terlihat layu atau merunduk.

Jangan langsung panik. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa monstera sedang membutuhkan perhatian lebih. 

Penyebab Monstera Layu

Menurut ahli hortikultura Justin Hancock dari Costa Farms yang dikutip dari The Spruce, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan monstera layu, mulai dari suhu terlalu dingin hingga masalah penyiraman.

1. Terpapar suhu terlalu dingin

Salah satu penyebab monstera layu adalah paparan suhu dingin. Monstera sebaiknya berada di tempat dengan suhu di atas sekitar 10 derajat celsius.

Perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba juga bisa membuat tanaman mengalami kerusakan. Karena itu, hindari meletakkan monstera di dekat jendela yang terkena udara dingin, ventilasi, atau sumber hembusan udara yang terlalu dingin.

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