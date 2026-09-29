Ini Tanda Tanamanmu Sudah Minta Ganti Pot, Jangan Tunggu Rusak

TANAMAN yang tumbuh di dalam pot membutuhkan ruang yang cukup agar akarnya dapat berkembang. Jika pot sudah terlalu kecil, pertumbuhan tanaman bisa terhambat dan kondisi tanaman pun dapat menurun.

Tanaman yang semakin besar dapat mengalami kondisi rootbound, seperti yang dikutip dari The Southern Living. Kondisi ini terjadi ketika akar tanaman sudah memenuhi pot, saling melilit, dan tidak memiliki cukup ruang untuk berkembang.

Karena itu, penting untuk mengetahui kapan tanaman membutuhkan pot yang lebih besar. Yuk, kenali beberapa tanda tanaman butuh pot yang lebih besar!

1. Akar Keluar dari Lubang Pot

Salah satu tanda paling mudah terlihat adalah akar yang mulai keluar dari lubang drainase. Hal ini menunjukkan akar sudah tidak memiliki cukup ruang di dalam pot untuk berkembang.

Jika akar terus tumbuh hingga keluar dari bagian bawah pot, tanaman mungkin sudah waktunya dipindahkan. Gunakan pot yang sedikit lebih besar agar akar memiliki ruang tambahan.

2. Akar Muncul di Permukaan Tanah

Selain keluar dari bagian bawah pot, akar juga bisa terlihat di permukaan tanah. Kondisi ini dapat menjadi tanda tanaman sudah terlalu penuh di dalam pot.

Kamu bisa memeriksanya dengan mengeluarkan tanaman secara perlahan saat tanah dalam kondisi kering. Jika akar terlihat melingkari bagian luar media tanam, tanaman kemungkinan membutuhkan pot baru.

3. Muncul Tanaman Baru di Pangkal

Beberapa tanaman dapat menghasilkan tunas atau tanaman kecil baru di bagian pangkal. Jika jumlahnya semakin banyak, pot bisa menjadi terlalu penuh.

Memindahkan tanaman ke pot yang lebih besar dapat memberikan ruang tambahan. Tanaman kecil yang tumbuh di sekitarnya juga bisa dipisahkan dan ditanam di pot lain.

4. Air Sulit Mengalir

Perhatikan kondisi air setelah tanaman disiram. Air seharusnya dapat mengalir secara perlahan melalui lubang drainase di bagian bawah pot.

Jika air langsung mengalir terlalu cepat atau justru tidak keluar sama sekali, tanah mungkin sudah terlalu padat. Akar yang memenuhi pot juga dapat menghambat aliran air.