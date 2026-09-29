Sudah Lelah tapi Susah Tidur? Mungkin Kamu Kurang Magnesium

JAKARTA - Sudah merasa sangat lelah, tetapi ketika berbaring justru susah tidur? Atau malah sering mengalami kram kaki di malam hari? Kondisi seperti ini memang bisa dialami karena berbagai faktor. Salah satunya yang perlu diperhatikan adalah apakah kebutuhan magnesium tubuh sudah tercukupi.

Menurut ahli gizi Lin Li-cen yang dikutip dari The Standard, beberapa keluhan seperti tubuh terasa lelah, sulit tidur, kram pada malam hari, hingga tubuh terasa lesu dapat muncul ketika asupan magnesium tidak tercukupi. Namun, gejala-gejala tersebut tak berarti menunjukkan seseorang mengalami kekurangan magnesium karena bisa juga berkaitan dengan kondisi atau kebiasaan lainnya.

Magnesium merupakan mineral penting yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzim di dalam tubuh. Mineral ini berperan dalam berbagai proses, termasuk fungsi otot, produksi energi, dan sejumlah fungsi yang berkaitan dengan sistem saraf.

Magnesium Bikin Tubuh Lebih Rileks

Salah satu peran magnesium adalah membantu mengatur GABA atau gamma-aminobutyric acid, yaitu neurotransmiter yang berkaitan dengan aktivitas sistem saraf.

Asupan magnesium yang cukup dapat mendukung fungsi normal sistem saraf dan otot. Karena itu, magnesium juga sering dikaitkan dengan kemampuan tubuh untuk lebih rileks dan menjaga kualitas tidur.