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Rutin Ikut Donor Darah di Kantor, Karyawan MNC: Makin Banyak Orang Terbantu

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |19:05 WIB
Rutin Ikut Donor Darah di Kantor, Karyawan MNC: Makin Banyak Orang Terbantu
Fia, karyawan MNC yang rutin ikut donor darah. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - MNC Love Donation kembali digelar di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (28/9/2026). Kegiatan donor darah yang rutin digelar setiap dua bulan ini menargetkan terkumpulnya hingga 300 kantong darah.

Karyawan MNC Group dari unit GBS Building Management bernama Fia rutin mengikuti kegiatan donor darah yang digelar MNC. Setiap kali agenda donor darah kembali dilaksanakan, ia mengaku selalu berusaha ikut berpartisipasi.

Fia mengatakan dirinya sudah beberapa kali mengikuti donor darah di lingkungan MNC. Rutinitas itu terus dilakukannya setiap kali ada kegiatan serupa.

“Ini udah ke beberapa kalinya sih aku ikut donor. Jadi aku setiap ada donor pasti aku ikut,” ujar Fia.

Keputusan Fia untuk rutin mendonorkan darah bukan karena sekadar mengikuti kegiatan perusahaan. Ia memiliki alasan sederhana, yakni ingin membantu orang-orang yang membutuhkan darah.

“Biar bisa membantu orang yang membutuhkan juga, terus juga emang rutin sih aku tiap ada event donor darah ini,” katanya.

Menurut Fia, keberadaan kegiatan donor darah secara rutin di lingkungan MNC memberikan kesempatan bagi karyawan untuk ikut membantu masyarakat. Ia pun melihat kegiatan tersebut sebagai sesuatu yang positif.

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