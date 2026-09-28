MNC Love Donation Targetkan 300 Kantong Darah, PMI Apresiasi Donor Tiap 2 Bulan

JAKARTA - MNC Love Donation kembali digelar di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (28/9/2026). Kegiatan donor darah yang rutin digelar setiap dua bulan ini menargetkan terkumpulnya hingga 300 kantong darah.

Kepala Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok, dr. Widya Astiana, Sp.PK, mengatakan donor darah di lingkungan MNC Group rutin melibatkan para staf sebagai pendonor.

“Pada hari ini kita melakukan kegiatan donor darah yang memang rutin dilakukan oleh MNC Group setiap dua bulan sekali. Di sini kita menghimpun pendonor dari staf yang bekerja di MNC Group,” ujar dr. Widya.

Untuk pelaksanaan kali ini, PMI menargetkan sekitar 300 kantong darah. Bahkan, PMI membawa persediaan sekitar 300 hingga 350 kantong untuk mengantisipasi jumlah pendonor yang datang.

“Kalau di MNC Kebon Sirih sendiri sebenarnya setiap donor itu lumayan banyak ya targetnya, bisa di atas 200. Untuk hari ini kita menargetkan 300 kantong darah,” katanya.