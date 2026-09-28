Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Susah BAB meski Sudah Minum Cukup Air? Mungkin Ini Penyebabnya

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |20:05 WIB
Susah BAB meski Sudah Minum Cukup Air? Mungkin Ini Penyebabnya
Ilustrasi susah buang air besar. (Foto: dok Magnific/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Susah BAB (buang air besar) seringkali dihubungkan dengan kekurangan cairan. Inilah mengapa minum lebih banyak jadi kiat umum untuk melancarkan pencernaan. Namun, bagaimana kalau masih kesulitan buang air besar padahal sudah minum cukup air?

Hidrasi merupakan salah satu dari beberapa faktor yang memengaruhi kebiasaan buang air besar. Sembelit yang terus menerus sebaiknya dipantau, karena mungkin ada penyebab lain yang terabaikan.

Melansir Hindustan Times, Dokter Vineet Kumar Gupta, Direktur Senior dan Kepala Bagian Institute of Gastro Science di ShardaCare-Healthcity, menjelaskan, air putih saja tak cukup untuk mengatasi sembelit dan perlu untuk memperhatikan penyebab lainnya.

“Sembelit seringkali dilihat sebagai kekurangan cairan. Meskipun minum air dalam jumlah yang cukup dapat melancarkan buang air besar, namun itu tidak meredakan sembelit," ujarnya. 

Menurutnya, memang mudah untuk minum beberapa gelas air putih sepanjang hari, namun tinja seseorang yang sedang sembelit bisa tetap keras, sehingga menyulitkan proses buang air besar dan menimbulkan rasa seolah-olah usus tidak dapat dikosongkan sepenuhnya.

Mengapa Masih Tetap Sembelit meski Sudah Minum Cukup Air?

Minum air tidaklah cukup. Keteraturan buang air besar bergantung pada faktor lain, mulai dari pola makan hingga rutinitas sehari-hari. Berikut beberapa penjelasan dari dr. Gupta:

1. Tidak Mengonsumsi Cukup Serat

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/482/3241880//buang_air_besar_jcomp-v5Le_large.jpg
Pagi Hari Ternyata Waktu Terbaik untuk BAB, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/482/3241575//sembelit-1Y5I_large.jpg
6 Gerakan yang Bisa Atasi Sembelit, Bikin BAB Lebih Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/482/3234359//bab_di_toilet-ZEo7_large.jpg
Mitos atau Fakta: Toilet Jongkok Lebih Sehat untuk BAB?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement