Cara Menyimpan Alpukat agar Tak Cepat Cokelat dan Lembek

JAKARTA - Alpukat memang enak dan serbaguna, tetapi buah ini cukup mudah berubah kondisi. Saat belum matang, teksturnya masih keras. Namun, setelah matang, alpukat bisa cepat menjadi terlalu lembek jika tidak segera dimakan.

Belum lagi jika alpukat sudah dipotong. Daging buah yang terkena udara biasanya akan berubah warna menjadi kecokelatan. Ternyata ada triknya agar alpukat tak gampang cepat cokelat.

Melansir Eating Well, Maureen Cottingham, petani alpukat sekaligus anggota California Avocado Commission, mengatakan, ada beberapa cara sederhana untuk menyimpan alpukat agar tetap segar lebih lama. Salah satu hal terpenting adalah membatasi paparan udara.

Jangan Buru-Buru Simpan Alpukat Mentah ke Kulkas

Menyimpan alpukat. (Foto: dok Ist)

Jika alpukat masih keras dan belum matang, sebaiknya jangan langsung disimpan di kulkas. Letakkan alpukat di suhu ruang dan jauhkan dari paparan sinar matahari langsung agar proses pematangannya berjalan secara alami.

Menurut Cottingham, proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar dua hingga lima hari, tergantung tingkat kematangan alpukat saat dibeli. Jika ingin mempercepat proses pematangan, alpukat bisa dimasukkan ke dalam kantong kertas bersama pisang, apel, atau kiwi. Setelah alpukat matang, barulah buah tersebut dapat dipindahkan ke dalam kulkas agar lebih awet.