6 Langkah Perawatan Kulit untuk Membantu Cegah Tanda-Tanda Penuaan

MENJAGA kulit agar tetap sehat dan tampak awet muda tidak harus dilakukan dengan rutinitas yang rumit. Kunci utamanya adalah konsisten merawat kulit, melindunginya dari paparan sinar matahari, serta memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit.

Seiring bertambahnya usia, kulit mengalami berbagai perubahan. Produksi minyak alami dapat berkurang, regenerasi sel kulit melambat, dan tanda-tanda penuaan seperti garis halus, kulit kering, serta perubahan warna kulit mulai lebih terlihat.

Kabar baiknya, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan dan tampilan kulit. Dilansir dari Health Line, berikut 6 langkah perawatan kulit untuk bantu cegah tanda-tanda penuaan.

1. Bersihkan Wajah dengan Pembersih yang Lembut

Membersihkan wajah merupakan langkah dasar yang tidak boleh dilewatkan. Proses ini membantu mengangkat sisa produk perawatan kulit, makeup, minyak alami, kotoran, dan polutan yang menempel sepanjang hari.

Pilih pembersih wajah yang lembut dan tidak membuat kulit terasa tertarik setelah dicuci. Pembersih yang terlalu keras dapat mengganggu lapisan pelindung kulit dan menyebabkan kulit lebih mudah mengalami kekeringan atau iritasi.

Tidak perlu memilih pembersih dengan terlalu banyak bahan aktif. Produk pembersih hanya bersentuhan dengan kulit dalam waktu singkat sehingga bahan aktif untuk perawatan tertentu biasanya lebih efektif digunakan dalam tahap berikutnya, seperti serum.

Apakah toner wajib digunakan? Tidak selalu. Toner pada dasarnya dapat menjadi tambahan dalam rutinitas perawatan kulit, tetapi bukan langkah wajib bagi semua orang. Jika pembersih yang digunakan sudah sesuai dan kulit terasa nyaman setelah mencuci wajah, Anda tidak harus menambahkan toner.

2. Lakukan Eksfoliasi Secara Tepat

Seiring bertambahnya usia, proses pergantian sel kulit dapat melambat. Penumpukan sel kulit mati kemudian dapat membuat wajah terlihat kusam dan teksturnya terasa kurang rata.

Eksfoliasi dapat membantu mengangkat sel kulit mati. Namun, jangan melakukannya secara berlebihan karena dapat menyebabkan iritasi dan mengganggu skin barrier.

Ada dua jenis eksfoliasi, yaitu fisik dan kimia. Eksfoliasi fisik menggunakan alat atau bahan yang membantu mengangkat sel kulit mati secara mekanis. Sementara itu, eksfoliasi kimia menggunakan bahan tertentu untuk membantu melepaskan sel kulit mati.

Bahan seperti alpha-hydroxy acids (AHA), termasuk glycolic acid dan lactic acid, sering digunakan dalam produk eksfoliasi. Pilih konsentrasi dan frekuensi penggunaan yang sesuai dengan kondisi kulit.

3. Gunakan Serum dengan Bahan Aktif yang Tepat

Serum biasanya memiliki konsentrasi bahan aktif yang lebih tinggi dibandingkan pelembap. Karena itu, produk ini dapat menjadi bagian penting dalam rutinitas perawatan kulit untuk membantu mengatasi berbagai masalah tertentu.

Untuk perawatan kulit dengan fokus anti-aging, beberapa bahan yang banyak digunakan antara lain retinoid dan vitamin C. Retinoid, termasuk retinol, dapat membantu mendukung pergantian sel kulit dan menjaga tampilan kulit tetap halus.

Sementara itu, vitamin C dikenal sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas serta dapat membantu membuat warna kulit terlihat lebih merata. Jika baru menggunakan bahan aktif, mulailah secara bertahap dan perhatikan reaksi kulit.

Jangan menggunakan terlalu banyak bahan aktif sekaligus karena justru dapat menyebabkan iritasi. Saat mengaplikasikan serum, gunakan gerakan lembut. Hindari menggosok atau menarik kulit wajah terlalu kuat.