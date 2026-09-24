Viral! Dokter Tinggalkan Profesi Setelah 20 Tahun dan Pilih Jualan Bakpao demi Kesehatan Mental

Viral! Dokter Tinggalkan Profesi Setelah 20 Tahun dan Pilih Jualan Bakpao demi Kesehatan Mental (Foto: SCMP)

JAKARTA - Setelah dua dekade berkecimpung di dunia medis, Dokter Dong Min justru menemukan kebahagiaan dari bisnis kuliner. Kisah perempuan asal China meninggalkan profesinya sebagai dokter dan memilih mengelola toko bakpao kukus di Wuhan, Hubei ini pun viral.

Keputusan Dong untuk meninggalkan dunia kedokteran sempat mendapat penolakan dari keluarganya. Namun, tiga tahun setelah membuka usaha tersebut, bisnisnya berkembang hingga ia membuka gerai kedua pada Juli lalu.

Dong mengaku tetap menjalani aktivitas yang padat. Ia bahkan dapat bekerja lebih dari 10 jam sehari untuk mengelola toko bakpao. Meski demikian, ia merasa tidak lagi menghadapi tekanan psikologis seperti ketika masih menjadi dokter.

“Saat masih menjadi dokter, pikiran untuk berhenti sering terlintas di benak saya. Sekarang, mengelola toko bakpao membuat saya sibuk dan lelah, tetapi saya sangat bahagia sehingga saya tidak bisa berhenti,” kata Dong dilansir dari SCMP.

Berkarier 20 Tahun sebagai Dokter

Dong menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Wuhan dan lulus pada 1999. Ia kemudian mengawali karier sebagai dokter kandungan di Shenzhen.

Beberapa tahun kemudian, Dong kembali ke Wuhan untuk membantu ibunya mengelola klinik swasta. Setelah sang ibu pensiun, klinik tersebut ditutup dan mereka kembali ke kampung halaman di Tianmen, Hubei.

Di sana, Dong bekerja sebagai dokter sekaligus perwakilan hukum sebuah rumah sakit komunitas kecil.