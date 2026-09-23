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Leigh Anne Pinnock Melenggang di London Fashion Week, Tampil dengan Busana Terinspirasi dari ASI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |17:05 WIB
Leigh Anne Pinnock Melenggang di London Fashion Week, Tampil dengan Busana Terinspirasi dari ASI
Leigh Anne Pinnock. (Foto: dok Instagram/leighannepinnock)
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JAKARTA - Penyanyi Leigh-Anne Pinnock mencuri perhatian saat tampil di runway London Fashion Week pada Senin (21/9/2026). Dalam kondisi tengah hamil anak ketiga, mantan personel Little Mix itu berjalan di panggung untuk peragaan busana desainer Di Petsa.

Penampilan Leigh-Anne kali ini cukup mencuri perhatian karena ia mengenakan busana serba putih yang memperlihatkan baby bump-nya. Namun, yang paling menjadi sorotan adalah bra khusus yang dikenakannya.

Melansir People, bra tersebut dirancang dengan efek khusus yang mengeluarkan cairan dari bagian cup, sehingga memberikan tampilan seperti sedang menyusui atau mengeluarkan ASI. Desain tersebut menjadi salah satu bagian penting dari koleksi Di Petsa bertajuk HOLY MILK yang mengangkat tema tentang keibuan, tubuh, dan proses transformasi. 

Di Petsa menjelaskan bahwa bra tersebut merupakan bra pahatan yang dapat mengeluarkan aliran cairan seperti susu selama pertunjukan. Desain itu dibuat untuk menghadirkan gambaran tentang keibuan dan perawatan dalam sebuah pertunjukan fashion.

Penampilan tersebut juga dilengkapi dengan rambut bergaya basah dan riasan yang memberikan kesan seperti bekas air mata. Leigh-Anne kemudian berdiri di antara para model sambil memperlihatkan efek cairan menyerupai ASI yang keluar dari bra tersebut. Efek tersebut merupakan bagian dari desain dan pertunjukan yang dibuat untuk runway. 

Leigh-Anne Sedang Hamil Anak Ketiga

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