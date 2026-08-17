Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Gempa NTT, Dokter Ingatkan Bantuan Sufor Massal Bisa Berisiko bagi Bayi

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |22:05 WIB
Gempa NTT, Dokter Ingatkan Bantuan Sufor Massal Bisa Berisiko bagi Bayi
Ilustrasi donasi untuk korban gempa. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia kembali berduka di tengah serangkaian bencana alam yang melanda berbagai pelosok negeri. Salah satu yang terbaru dan menyita perhatian adalah gempa bumi Magnitudo 7,7 di Mbay - Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa tersebut tidak hanya melumpuhkan aktivitas warga tetapi juga merusak fasilitas pelayanan kesehatan.

Di tengah situasi krisis ini, gelombang kepedulian masyarakat untuk mengirimkan bantuan meluncur deras. Namun, niat baik saja tidak cukup bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan krusial, terutama demi menjaga kondisi kesehatan serta keselamatan para pengungsi. Salah satu fokus paling mendesak di tempat pengungsian adalah pemenuhan gizi bayi dan anak-anak. 

Dokter Spesialis Anak sekaligus influencer kesehatan, Ardi Santoso dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan edukasi dan tips terkait pentingnya pemahaman masyarakat dan relawan terkait aturan distribusi bantuan pangan untuk bayi.

“Perhatian buat yang akan beri bantuan!! Wajib paham kebijakan pemberian ASI, SUFOR & MPASI Saat bencana,” kata dr. Ardi, dikutip Senin (17/8/2026).

Menurutnya, terdapat prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh siapa pun yang menyalurkan bantuan logistik gizi di daerah bencana, khususnya bagi penanganan gizi dan dukungan bagi para ibu yang menyusui serta para balita dan anak kecil.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236730//gempa-PXB0_large.jpg
86 Persen BTS Terdampak Gempa di NTT Sudah Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236728//bbm-fhSy_large.jpg
11 Mobil Tangki Dikerahkan, 47 SPBU Kembali Beroperasi Pascagempa Flores
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236700//medag-tVLy_large.jpg
4 Pasar Rusak Akibat Gempa, Mendag Pantau Pasokan Bahan Pokok di NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/340/3236697//irjen_ribut-M9vI_large.jpg
Polda Jateng Kirim 10 Truk Bantuan dan Tim Medis untuk Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236654//ketua_kpk_setyo_budiyanto-3LS0_large.jpg
HUT Ke-81 RI, Ketua KPK Instruksikan Pegawai Bantu Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236622//gempa-FE6I_large.jpg
Purbaya Pastikan Dana Penanganan Gempa NTT Siap Dicairkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement