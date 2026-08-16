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Menkes Pastikan Obat-Obatan di Lokasi Gempa NTT Cukup

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |16:05 WIB
Menkes Pastikan Obat-Obatan di Lokasi Gempa NTT Cukup
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pasokan obat-obatan bagi pelayanan kesehatan pengobatan para korban gempa Mbay - Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kondisi cukup. 

Hal itu diungkapkan Budi saat diwawancarai di Chillax Jakarta pada Minggu (16/8/2026). Budi mengatakan sebagian obat-obatan telah didistribusikan pada malam kemarin secara langsung pasca terjadinya gempa. 

"Obat-obatan catatan kita masih cukup, udah dibawa tadi malam sebagian,” katanya.

Selain itu, analisis dns identifikasi para korban juga terus dilakukan oleh Tim Health Emergency Operation Center (HEOC) yang diturunkan Kemenkes pasca kejadian. Identifikasi itu bertujuan guna memeriksa kondisi para korban baik secara luka maupun kondisi kesehatan yang diderita agar pemberian obat-obatan bisa dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan.

“Nanti kan hari ini mulai bergerak tuh tim Health Emergency Operation Center-nya, kita tahu kebutuhannya apa aja sehingga bisa dikirim malam ini juga nanti ke sana,” ucap dia. 

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