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Sering Jadi Dekorasi Ruangan, Benarkah Tanaman Lidah Mertua Suka Tempat Redup?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |08:05 WIB
Sering Jadi Dekorasi Ruangan, Benarkah Tanaman Lidah Mertua Suka Tempat Redup?
Lidah mertua. (Foto: dok duong nhan/Pexels)
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JAKARTA - Tanaman lidah mertua atau snake plant dikenal sebagai salah satu tanaman hias yang mudah dirawat. Tanaman ini juga sering masuk dalam daftar tanaman yang dianggap mampu bertahan di tempat dengan cahaya minim.

Namun, jangan buru-buru menganggap tanaman lidah mertua benar-benar menyukai ruangan yang gelap. Melansir Southern Living, ahli hortikultura mengungkapkan, tanaman ini memang mampu bertahan dalam kondisi cahaya redup, tetapi sebenarnya tetap membutuhkan cahaya agar dapat tumbuh dengan baik.

Di habitat aslinya, tanaman lidah mertua bahkan tumbuh dengan paparan cahaya matahari yang cukup. Jika terus-menerus ditempatkan di lokasi yang terlalu gelap, pertumbuhannya bisa terganggu. 

Mengapa Tempat yang Terlalu Redup Tidak Ideal?

Seperti kebanyakan tanaman, lidah mertua membutuhkan cahaya untuk tumbuh. Cahaya merupakan sumber energi bagi tanaman, sama seperti makanan bagi manusia.

Ketika tak mendapatkan cahaya yang cukup, tanaman secara perlahan akan kekurangan energi. Masalahnya, lidah mertua tumbuh cukup lambat, sehingga tanda-tanda tanaman sedang tidak baik-baik saja tak selalu langsung terlihat.

Berbeda dengan beberapa tanaman hias lain yang bisa langsung layu ketika kekurangan cahaya, lidah mertua cenderung tetap terlihat baik meski sebenarnya pertumbuhannya mulai terganggu.

      
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