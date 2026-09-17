Potret Cantik Erin Wartia Asyik Liburan di Portugal, di Tengah Kabar Andre Taulany Bakal Nikah Lagi

MANTAN istri Andre Taulany, Erin Wartia, kembali mencuri perhatian publik. Di tengah kabar mantan suaminya, Andre Taulany, yang disebut bakal menikah lagi dengan Amanda Rigby, Erin justru terlihat menikmati momen liburan di Portugal.

Erin membagikan sejumlah potret perjalanannya melalui media sosial. Salah satu unggahan memperlihatkan dirinya berada di kawasan Lisbon, Portugal.

1. Potret Menawan Erin Wartia Liburan di Portugal

Dalam unggahan di akun Instagram @erintaulany, Erin terlihat tengah berkunjung ke Convent of Sao Pedro de Alcantara. Tempat yang dibangun pada akhir abad ke-17 atau mulai sekitar tahun 1680 itu merupakan wisata bersejarah di Portugal.

Bangunan bersejarah dan dekorasi ubin bernuansa biru menjadi latar dalam momen liburannya. Penampilan Erin juga tak luput dari perhatian. Ia terlihat menawan dengan balutan dress putih bercorak kuning, ungu, dan hijau yang indah.

Dress itu dipadankan dengan kerudung krem dan juga heels abu-abu. Riasannya yang sederhana membuat penampilannya makin stunning.

Erin menuliskan keterangan singkat yang menggambarkan keindahan tempat yang dikunjunginya. Dia tampaknya juga terpukau dengan keindahan tempat tersebut.

“Convent of Sao Pedro de Alcantara, Portugal.. Beautiful blue tiles in Lisbon,” tulis Erin.