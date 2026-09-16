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Viral Nenek Ini Habiskan Tabungan Rp7 Miliar untuk Perawatan Kecantikan, Bikin Anak Geram!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |06:05 WIB
Viral Nenek Ini Habiskan Tabungan Rp7 Miliar untuk Perawatan Kecantikan, Bikin Anak Geram!
Viral Nenek di China Habiskan Tabungan Rp7 Miliar untuk Perawatan Kecantikan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Viral nenek berusia 75 tahun di Shanghai, China, ludes setelah digunakan untuk berbagai layanan kecantikan selama bertahun-tahun. Total pengeluaran perempuan bermarga Yu tersebut disebut mencapai 3 juta yuan atau sekitar US$450.000, setara Rp7 miliar.

Kisah Yu terungkap setelah putrinya mengetahui kondisi keuangan sang ibu dan meminta bantuan melalui sebuah program televisi di Shanghai. Dari penelusuran keluarga, pengeluaran tersebut dilakukan sejak 2016 di cabang Yongqi Beauty and Hairdressing Company serta sebuah klinik kecantikan medis yang memiliki hubungan dengan Yongqi.

Selama bertahun-tahun, Yu menjalani berbagai perawatan, mulai dari pengencangan kulit, tanam benang, pijat meridian, hingga tato alis dan bibir.

Masalah muncul setelah putrinya memeriksa rincian transaksi. Sejumlah layanan yang diterima Yu disebut memiliki harga 10 hingga 20 kali lebih mahal dibandingkan harga pasar.

Salah satu tagihan yang mencolok adalah prosedur tato bibir dengan beberapa tahapan yang dibanderol 39.800 yuan atau sekitar US$6.000.

Dalam catatan pembayaran, beberapa prosedur juga tercatat dilakukan berulang kali. Untuk layanan tato, pengulangan tersebut dinilai tidak diperlukan.

      
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