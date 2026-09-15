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Kisah Bayi Lahir Prematur Beratnya Cuma 330 Gram Seukuran Telapak Tangan hingga Bisa Hidup Sehat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |06:10 WIB
Kisah Bayi Lahir Prematur Beratnya Cuma 330 Gram Seukuran Telapak Tangan hingga Bisa Hidup Sehat
Kisah Bayi Lahir Prematur Beratnya Cuma 330 Gram Seukuran Telapak Tangan hingga Bisa Hidup Sehat (Foto: SCMP)
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JAKARTA – Perjuangan panjang harus dilalui seorang bayi laki-laki di China yang lahir dengan berat hanya 330 gram. Setelah menjalani perawatan intensif selama 105 hari, bayi yang dijuluki Little Zebao itu akhirnya diperbolehkan pulang dalam kondisi sehat.

Little Zebao lahir pada 20 Mei 2026 di Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak Shenzhen, Guangdong. Saat dilahirkan, usia kehamilan ibunya baru mencapai 23 minggu empat hari.

Dengan berat 330 gram, ukuran tubuh Little Zebao disebut hanya sekitar telapak tangan orang dewasa. Ia bahkan dikenal sebagai bayi prematur dengan berat lahir paling rendah yang berhasil diselamatkan di Provinsi Guangdong.

Kondisinya ketika lahir sangat rentan. Kulit bayi tersebut digambarkan sangat tipis hingga pembuluh darah di bawah permukaannya terlihat. Telapak kakinya juga berukuran lebih kecil dibandingkan ibu jari orang dewasa.

Pemeriksaan medis menunjukkan organ tubuhnya belum berkembang sempurna. Saluran pencernaannya sangat kecil, sementara sistem kekebalan tubuhnya masih belum matang.

Lahir dalam Kondisi Kritis

Kelahiran Little Zebao terjadi lebih cepat dari perkiraan akibat kondisi kesehatan sang ibu. Ia diketahui memiliki hipertensi kronis dan mengalami preeklampsia berat, komplikasi kehamilan yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi.

      
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