10 Nama Bayi Perempuan Terinspirasi dari Langit, Unik dan Punya Makna Indah

JAKARTA - Memilih nama untuk buah hati memang bukan perkara mudah ya Moms. Selain terdengar indah, banyak orang tua juga ingin memberikan nama yang memiliki makna khusus dan menjadi doa bagi kehidupan sang anak.

Kalau kamu sedang mencari inspirasi nama bayi perempuan yang tidak terlalu pasaran, langit bisa menjadi salah satu sumber ide yang menarik. Bintang, planet, angin, hingga fenomena astronomi memiliki nama dan cerita yang unik.

Berikut 10 nama bayi perempuan yang terinspirasi dari langit dan benda-benda langit, seperti dirangkum dari Times of India.

1. Aella

Aella merupakan nama yang berasal dari bahasa Yunani dan berkaitan dengan angin puyuh atau angin badai.

Nama ini memberikan kesan kuat, energik, dan penuh semangat. Aella bisa menjadi pilihan untuk orang tua yang menginginkan nama bayi perempuan yang unik sekaligus memiliki nuansa alam.

2. Celeste

Ingin nama yang terdengar elegan dan memiliki arti berhubungan langsung dengan langit? Celeste bisa menjadi pilihan.

Nama yang berasal dari bahasa Latin ini berarti "surgawi" atau "berkaitan dengan langit". Kesan yang diberikan juga cukup anggun dan klasik sehingga tetap terdengar cantik meski digunakan hingga sang anak dewasa.

3. Danica