Mitos atau Fakta: Residu di Alat Makan Bayi Bisa Picu Diare? Ini Penjelasan Dokter

MENGURUS bayi memanglah tidak mudah. Apalagi, saat bayi mengalami sakit seperti diare, orang tua menjadi panik.

Padahal, ada berbagai hal kecil yang bisa mencegah terjadinya sakit atau diare pada bayi. Pasalnya, pencernaan bayi sendiri masih sensitif.

1. Residu di Alat Makan Bayi

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Gia Pratama dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, menjaga pencernaan bayi agar tidak terkena diare bukan hanya soal pemilihan makanan. Tetapi, juga alat makan bayi yang benar-benar bersih serta aman untuk digunakan.

“Meskipun sudah fokus memilih makanan terbaik untuk si kecil. Tapi seringkali ada satu hal yang luput dari orang tua. Alat makan yang terlihat bersih belum tentu benar-benar bersih,” kata dr. Gia.

Menurutnya, alat makan bayi terkadang hanya dicuci secara biasa layaknya alat makan lainnya. Padahal alat makan bayi yang terlihat bersih belum tentu higienis digunakan. Bisa saja ada residu seperti dari lemak susu yang masih menempel.

“Residu lemak susu atau makanan yang masih menempel sering kali tidak terlihat oleh mata,” ucap dia.

dr. Gia menjelaskan, residu tersebut bisa menjadi sarang berkembangnya bakteri Escherichia atau E. coli serta Staphylococcus aureus. Keduanya bisa memicu diare bahkan meningkatkan risiko gangguan pencernaan pada bayi.

“Residu tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri seperti E. coli dan Staphylococcus aureus. Jika kebersihannya tidak dijaga dengan baik, hal ini dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan, termasuk diare,” jelas dr. Gia.