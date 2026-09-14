4 Langkah Skincare Pagi yang Dianjurkan Ahli, Jangan Lupa Sunscreen

JAKARTA - Rutinitas perawatan kulit pada pagi hari tidak harus panjang dan terdiri dari banyak produk. Menurut sejumlah ahli kulit yang dikutip Real Simple, rutinitas sederhana dengan tiga atau empat produk justru lebih mudah dilakukan secara konsisten.

Tujuan utama perawatan kulit pagi hari adalah mengembalikan kelembapan kulit setelah tidur sekaligus melindungi dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kulit sepanjang hari.

4 Langkah Skincare Pagi

Secara umum, rutinitas pagi dapat terdiri dari pembersih wajah, serum antioksidan seperti vitamin C, pelembap, dan tabir surya. Produk tambahan seperti toner, serum, atau perawatan khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit masing-masing.

Berikut urutan pemakaian skincare yang tepat saat pagi hari.

1. Bersihkan atau Bilas Wajah

Langkah pertama adalah membersihkan wajah setelah bangun tidur. Namun, tak semua orang harus menggunakan sabun wajah pada pagi hari.