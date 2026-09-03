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Kolagen vs Retinol: Dua Bahan Skincare Anti-Aging, Mana yang Paling Juara?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |18:05 WIB
Kolagen vs Retinol: Dua Bahan Skincare Anti-Aging, Mana yang Paling Juara?
Ilustrasi pakai kolagen. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Bicara soal produk anti-aging atau perawatan kulit untuk mencegah penuaan dini, dua nama ini pasti sering kamu dengar: kolagen dan retinol. Keduanya digadangkan bikin kulit kelihatan awet muda. 

Tapi, pertanyaannya, mana sih yang sebenarnya lebih bagus buat kulitmu? Apakah harus pilih salah satu, atau malah bisa digabung?

Yuk, bahas satu per satu agar tak salah beli produk seperti yang telah dilansir dari Health.

1. Kolagen

Kolagen adalah protein alami yang jumlahnya paling melimpah di dalam tubuh. Bisa dikatakan, kolagen bertindak sebagai fondasi atau kerangka utama yang membuat kulit tetap kencang, kenyal, dan elastis.

Sayangnya, semakin bertambah usia, biasanya mulai menginjak 25 tahun, produksi kolagen alami di dalam tubuh akan terus merosot. Makanya, banyak produk skincare atau suplemen yang menawarkan kolagen.

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