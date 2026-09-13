Minum Air Terlalu Banyak Ternyata Bisa Ganggu Keseimbangan Tubuh

MINUM air yang cukup penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Namun, bukan berarti semakin banyak air yang diminum akan selalu semakin baik bagi kesehatan.

Jika dikonsumsi berlebihan, terutama dalam waktu singkat, air justru bisa membuat ginjal kewalahan. Ginjal bekerja sepanjang waktu untuk menyaring darah, membuang limbah, serta mengatur kadar cairan dan elektrolit dalam tubuh.

Pada orang dengan fungsi ginjal normal, minum air sepanjang hari umumnya bukan masalah. Risiko lebih mungkin muncul ketika seseorang mengonsumsi air dalam jumlah sangat banyak dalam waktu singkat atau memiliki kondisi tertentu yang memengaruhi keseimbangan cairan.

1. Bisa Mengganggu Keseimbangan Cairan dan Elektrolit

Salah satu masalah yang dapat terjadi ketika terlalu banyak minum air adalah terganggunya keseimbangan cairan dan elektrolit, terutama natrium. Jika jumlah air yang masuk ke tubuh jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan ginjal untuk mengeluarkannya, air dapat mengencerkan kadar natrium dalam darah. Kondisi ini disebut hiponatremia.

Dalam kondisi ringan, hiponatremia dapat menyebabkan mual, sakit kepala, atau kebingungan. Sementara pada kondisi yang berat, keadaan ini bisa mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan medis segera.

Meski bisa terjadi pada orang sehat, risikonya lebih besar ketika seseorang minum air dalam jumlah berlebihan dalam waktu singkat atau memiliki kondisi yang memengaruhi kemampuan tubuh mengatur cairan.