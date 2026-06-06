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Kebiasaan Kurang Minum Air Putih Bisa Bikin Ginjal Rusak, Ini Kata Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |17:05 WIB
Kebiasaan Kurang Minum Air Putih Bisa Bikin Ginjal Rusak, Ini Kata Dokter
Minum air putih. (Foto: Freepik)
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MENGONSUMSI air mineral atau air putih memang sesuatu hal yang murah dan sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Namun terkadang, hal itu selalu banyak dilewatkan oleh orang-orang yang lebih memilih untuk mengonsumsi minuman berperisa dan tinggi kandungan gula dengan alasan lebih segar.

Padahal, air putih atau air mineral sangat penting bagi metabolisme tubuh dan sistem kerja ginjal dalam menyaring semua cairan kotor yang masuk ke tubuh. Influencer kesehatan, dr. Gia Pratama, dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya mengatakan, tubuh memerlukan cairan murni dan ringan setiap harinya.

“Nah, tubuh butuh air minum yang beneran murni dan beneran ringan untuk diminum setiap hari,” kata dr. Gia, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Minum Air Putih

1. Manfaat Air Putih

Air putih sangat penting guna penyaringan cairan dalam tubuh yang dilakukan oleh ginjal bisa lebih optimal. Dengan begitu, konsumsi air putih atau air mineral sangat diperlukan.

“Dengan konsumsi air yang beneran murni ini proses penyaringan dan pembilasan alami di tubuh bisa berjalan lebih optimal termasuk dalam membantu kerja ginjal. Jadi pastikan air yang kamu minum itu beneran murni dan beneran ringan diminum setiap,” tutur dr. Gia.

 

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Topik Artikel :
Kesehatan Ginjal Air Putih
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