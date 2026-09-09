Minum Air Dingin setelah Makan, Benarkah Bisa Ganggu Pencernaan?

JAKARTA – Minum air dingin atau air suhu ruang ternyata masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Sebagian orang lebih menyukai air dingin karena terasa menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Sementara itu, ada pula yang menganggap air suhu ruang lebih baik untuk tubuh dan pencernaan.

Lalu, minum air dingin atau air suhu ruang, mana yang sebenarnya lebih sehat?

Sebenarnya tak ada aturan yang menyebut salah satu suhu air secara mutlak lebih baik untuk semua orang. Hal terpenting adalah memastikan tubuh mendapatkan cukup cairan setiap hari.

Minum Air Dingin atau Air Suhu Ruang, Mana yang Lebih Baik?

Melansir Real Simple, air dengan suhu ruang hingga agak dingin merupakan pilihan yang nyaman untuk kebanyakan orang. Suhu air tak memberikan perbedaan besar dalam proses hidrasi tubuh.

Setelah diminum, suhu air akan segera menyesuaikan dengan suhu tubuh. Artinya, tubuh tetap dapat menyerap cairan dari air dingin maupun air suhu ruang.

Karena itu, jika kamu lebih suka minum air dingin, tak perlu khawatir. Begitu pula jika kamu lebih nyaman dengan air suhu ruang.