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Apakah Oatmeal Bisa Bantu Turunkan Berat Badan?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |07:15 WIB
Apakah Oatmeal Bisa Bantu Turunkan Berat Badan?
Apakah Oatmeal Bisa Bantu Turunkan Berat Badan? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Oatmeal kerap menjadi pilihan sarapan bagi orang yang ingin menjalani pola makan lebih sehat. Kandungan seratnya membuat makanan berbahan oat ini dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Namun, apakah rutin makan oatmeal benar-benar bisa membantu menurunkan berat badan?

Ahli diet Jessica Cording, MS, RD, mengatakan oatmeal memang dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung penurunan berat badan. Meski demikian, manfaatnya sangat bergantung pada jenis oatmeal dan bahan tambahan yang dikonsumsi.

“Oatmeal bisa menjadi makanan yang sangat sehat, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan,” kata Cording dilansir dari laman Prevention.

Oatmeal dan Manfaatnya bagi Kesehatan

Oatmeal memiliki sejumlah kandungan yang membuatnya cukup baik untuk dijadikan bagian dari menu harian. Salah satunya adalah serat larut yang dapat membantu memperpanjang rasa kenyang.

Jessica Cording menjelaskan, serat larut akan berinteraksi dengan cairan di saluran pencernaan sehingga membantu memberikan sensasi kenyang. Kondisi ini dapat membantu orang yang mudah kembali merasa lapar setelah makan.

Kandungan serat dan protein dalam oatmeal juga berperan dalam hal tersebut. Sekitar setengah cangkir oat gulung mengandung kurang lebih 4 gram serat dan 5 gram protein.

Selain membantu rasa kenyang, oatmeal juga termasuk biji-bijian utuh yang dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, termasuk membantu menjaga kadar kolesterol dan gula darah.

Ahli diet Keri Gans, MS, RD, mengatakan oat kaya akan serat larut yang dapat mendukung kesehatan jantung, membantu menurunkan kadar kolesterol, serta membantu menjaga kadar glukosa darah.

      
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