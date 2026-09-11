Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Studi Ungkap Terapi Penurunan Berat Badan Berpotensi Bantu Pasien Bipolar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |15:53 WIB
Studi Ungkap Terapi Penurunan Berat Badan Berpotensi Bantu Pasien Bipolar
Studi Ungkap Terapi Penurunan Berat Badan Berpotensi Bantu Pasien Bipolar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Terapi yang selama ini dikenal untuk membantu penanganan diabetes dan obesitas mulai mendapat perhatian dalam bidang kesehatan mental. Sebuah studi terbaru dari Griffith University, Australia, menemukan bahwa terapi penurunan berat badan berbasis GLP-1 semaglutide memiliki kaitan dengan penurunan risiko rawat inap pada pasien dengan gangguan bipolar.

Penelitian tersebut menganalisis data sekitar 15.000 orang selama 15 tahun. Hasilnya menunjukkan, pasien bipolar yang menggunakan semaglutide memiliki risiko 21 persen lebih rendah mengalami rawat inap akibat kondisi psikiatris dibandingkan kelompok yang tidak menjalani terapi tersebut.

Peneliti utama studi, Profesor Mark Taylor, menyebut temuan tersebut menunjukkan adanya potensi manfaat terapi GLP-1 di luar penggunaannya untuk diabetes tipe 2 dan obesitas.

“Temuan ini menambah bukti yang berkembang bahwa agonis reseptor GLP-1 mungkin memiliki manfaat di luar pengobatan diabetes dan obesitas, serta dapat menjadi jalur penelitian baru yang menjanjikan untuk gangguan bipolar,” ujar Taylor.

Gangguan Bipolar

Gangguan bipolar merupakan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrem, mulai dari episode depresi hingga fase mania. Dalam kondisi berat, depresi dapat meningkatkan risiko munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan mania dapat menyebabkan perilaku impulsif, psikosis, hingga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari.

Para peneliti menduga, manfaat terapi GLP-1 terhadap pasien bipolar kemungkinan berkaitan dengan pengaruhnya terhadap sejumlah proses biologis di tubuh, termasuk peradangan, stres seluler, dan mekanisme yang berhubungan dengan fungsi otak.

GLP-1 diketahui bekerja melalui sistem hormon yang berperan dalam pengaturan gula darah dan nafsu makan. Dalam perkembangannya, penelitian mulai melihat kemungkinan pengaruh jalur tersebut terhadap sistem saraf dan kesehatan otak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/482/3238824/riset-X0Je_large.png
Riset: Naik Tangga Setiap Hari Bisa Bantu Jaga Jantung dan Perpanjang Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/611/3232354/aroma-ovMm_large.jpg
Riset Ungkap Aroma Masa Kecil Jadi Pemicu Memori Positif hingga Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/612/3230530/pria_nangis-Mbrn_large.jpg
Benarkah Pria Lebih Sering Menangis Karena Pertandingan Sepak Bola Dibanding Putus Cinta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/612/3229494/kesurupan-A0pl_large.jpg
Kesurupan Bukan soal Hantu, Ada Penjelasan Ilmiahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/629/3229298/riset-Uxpi_large.jpg
Riset Ungkap Suami Lebih Bikin Stres Ibu daripada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/612/3227105/pasangan-sRWq_large.jpg
Riset: Orang Pintar Lebih Gampang Dapat Pasangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement