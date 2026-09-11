Kurang Tidur Bikin Cepat Lupa? Olahraga 20 Menit Bisa Jadi Solusinya

JAKARTA - Kurang tidur bukan cuma bikin mata terasa berat dan tubuh lemas. Ketika waktu tidur berkurang, kemampuan otak untuk mengingat informasi juga bisa ikut terganggu.

Namun, ada kabar menarik dari sebuah penelitian terbaru. Melansir The Times, aktivitas fisik selama sekitar 20 menit ternyata bisa bantu kemampuan memori setelah seseorang mengalami kurang tidur. Efeknya bahkan disebut sebanding dengan tidur siang selama 90 menit.

Penelitian yang dilakukan tim dari McGill University, Kanada, melibatkan 54 orang dewasa muda yang sehat. Para peserta diminta tetap terjaga selama 30 jam untuk menciptakan kondisi kurang tidur yang cukup ekstrem.

Setelah itu, mereka dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama melakukan olahraga bersepeda selama 20 menit, kelompok kedua tidur siang selama 90 menit, sedangkan kelompok ketiga tidak melakukan aktivitas khusus.

Olahraga dan Tidur Siang Sama-sama Bantu Memori

Setelah menjalani intervensi tersebut, peserta diminta mempelajari sejumlah gambar. Kemampuan mereka dalam mengingat gambar-gambar tersebut kemudian diuji tiga hari kemudian.

Hasilnya cukup menarik. Peserta yang berolahraga maupun mereka yang tidur siang memiliki kemampuan mengingat yang rata-rata 22 persen lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak melakukan keduanya. Hasil ini sejalan dengan data PubMed.

Artinya, olahraga singkat mungkin bisa menjadi salah satu cara membantu otak tetap bekerja ketika seseorang terpaksa mengalami kurang tidur.