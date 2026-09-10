Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Anak Tantrum Jangan Langsung Dimarahi, Ini yang Harus Moms Lakukan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |10:05 WIB
Anak Tantrum Jangan Langsung Dimarahi, Ini yang Harus Moms Lakukan
Ilustrasi anak tantrum. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Menghadapi anak tantrum memang bukan perkara mudah. Anak bisa tiba-tiba menangis, berteriak, marah, membanting pintu, bahkan menolak berbicara ketika keinginannya tidak terpenuhi.

Bagi orang tua, situasi seperti ini tentu bisa menguras kesabaran. Tak jarang, respons pertama yang muncul adalah menyuruh anak diam, memarahinya, atau meminta mereka segera mengubah perilakunya.

Melansir The Times of India, psikolog Juli Fraga mengatakan, perilaku tersebut bisa menjadi cara anak menyampaikan emosi yang belum mampu mereka ungkapkan dengan kata-kata. Karena itu, orang tua tak hanya perlu melihat perilaku yang muncul, tetapi juga mencoba memahami perasaan di baliknya. 

Berikut lima hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak membangun kecerdasan emosional.

1. Tetap tenang sebelum merespons

Saat anak berteriak atau sulit diajak berbicara, orang tua tentu bisa ikut terbawa emosi. Namun, sebelum menghadapi anak, orang tua disarankan menenangkan diri terlebih dahulu.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/629/3198407//anak-1xLZ_large.jpg
Pentingnya Keamanan Emosional Anak, Psikolog: Otak Tidak Bisa Belajar Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/482/3175179//airmata-EJOj_large.jpg
Mata Tiba-Tiba Menangis Tanpa Sebab, Jangan Dianggap Sepele!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/629/3165859//anak_yang_sering_main_hp_alami_penurunan_interaksi_sosial-l3ut_large.jpg
Studi: Anak yang Sering Main HP Alami Penurunan Interaksi Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/612/3165786//gen_z-ciWo_large.jpg
Apa Itu Gen Z Stare? Istilah yang Lagi Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/33/3161437//riyuka_bunga-Wzgk_large.JPG
Main di Series soal Perselingkuhan, Riyuka Bunga Kebawa Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152483//viral-JZ5Y_large.jpg
Viral Bocah 3 Tahun Nangis Tantrum Minta Naik Haji
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement