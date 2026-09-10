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Benarkah Air Daun Ketumbar Bisa Bantu Atasi Rambut Rontok?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |09:05 WIB
Benarkah Air Daun Ketumbar Bisa Bantu Atasi Rambut Rontok?
Daun ketumbar. (Foto: dok Magnific/bublikhaus)
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JAKARTA - Rambut rontok jadi salah satu masalah yang sering bikin khawatir. Tak heran, berbagai bahan alami pun mulai dilirik sebagai perawatan rambut rumahan. Salah satunya adalah daun ketumbar atau cilantro.

Belakangan, air rebusan daun ketumbar ramai digunakan sebagai hair rinse karena dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan kulit kepala sekaligus mendukung pertumbuhan rambut.

Namun, apakah air ketumbar benar-benar bisa membuat rambut tumbuh lebih cepat?

Air Ketumbar untuk Rambut, Bagaimana Cara Membuatnya?

Cara menggunakan daun ketumbar untuk perawatan rambut sebenarnya cukup sederhana. Melansir The Times of India, kamu cukup membutuhkan segenggam daun ketumbar segar dan sekitar dua gelas air. 

Pertama, cuci daun ketumbar sampai bersih. Masukkan ke dalam air, kemudian didihkan dengan api kecil selama beberapa saat. Setelah itu, matikan api dan biarkan hingga airnya dingin.

Saring daun ketumbar dari air rebusan. Setelah keramas menggunakan sampo, gunakan air ketumbar yang sudah dingin sebagai bilasan terakhir rambut. Setelahnya, bilas kembali menggunakan air biasa. 

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