9 Makanan yang Sebaiknya Dihindari Penderita Penyakit Jantung

MENJAGA pola makan merupakan salah satu bagian penting dalam merawat kesehatan jantung. Utamanya bagi orang yang sudah memiliki penyakit jantung.

Beberapa jenis makanan dapat meningkatkan kadar kolesterol, tekanan darah, berat badan, maupun kadar gula darah sehingga berpotensi memperburuk risiko penyakit kardiovaskular. Karena itu, penting untuk mengetahui makanan apa saja yang sebaiknya dibatasi atau dihindari agar kesehatan jantung tetap terjaga.

Dilansir dari WebMD, berikut 9 jenis makanan yang perlu diperhatikan:

1. Makanan Tinggi Gula, Garam, dan Lemak

Makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak dalam jumlah tinggi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Asupan garam yang terlalu tinggi dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah.

Sementara itu, konsumsi gula dan lemak jenuh berlebihan dapat meningkatkan risiko berat badan berlebih serta gangguan metabolisme yang berkaitan dengan penyakit jantung. Karena itu, penderita penyakit jantung sebaiknya lebih cermat membaca label nutrisi dan membatasi makanan yang tinggi gula tambahan, sodium, serta lemak jenuh.

2. Daging Merah Berlemak

Daging sapi, kambing, dan jenis daging merah lainnya tetap dapat dikonsumsi. Namun, porsinya perlu diperhatikan, terutama jika memilih bagian yang tinggi lemak.

Lemak jenuh dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Kadar LDL yang tinggi dapat berkontribusi terhadap penumpukan plak di pembuluh darah. Jika ingin mengonsumsi daging, pilih bagian yang lebih rendah lemak dan buang lemak yang terlihat sebelum dimasak.

3. Kue dan Produk Panggang

Kue, muffin, kukis, dan berbagai produk bakery sering kali mengandung gula tambahan, tepung olahan, serta lemak dalam jumlah cukup tinggi. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan asupan kalori dan berkontribusi terhadap kenaikan berat badan.

Beberapa produk juga dapat mengandung lemak jenuh atau lemak trans yang kurang baik bagi kesehatan jantung. Sebaiknya pilih camilan yang lebih sehat, seperti buah, kacang tanpa tambahan garam, atau produk berbahan biji-bijian utuh.

4. Daging Olahan

Daging olahan seperti sosis, hot dog, salami, dan produk sejenisnya sebaiknya dibatasi. Makanan tersebut umumnya mengandung sodium yang tinggi dan dapat memiliki kandungan lemak jenuh cukup besar. Konsumsi secara berlebihan tidak ideal bagi orang yang perlu menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung.

Sebagai alternatif, pilih sumber protein yang lebih minim proses. Di antaranya, ada ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, atau kacang-kacangan.

5. Nasi Putih, Roti Putih, dan Pasta

Nasi putih, roti putih, pasta, serta makanan ringan berbahan tepung olahan memiliki kandungan serat yang lebih rendah dibandingkan biji-bijian utuh. Makanan dari karbohidrat olahan juga dapat menyebabkan peningkatan gula darah lebih cepat.

Jika dikonsumsi berlebihan dan menjadi bagian dari pola makan tinggi kalori, kondisi ini dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan dan gangguan metabolisme. Untuk pilihan yang lebih baik, pertimbangkan nasi merah, oat, quinoa, roti gandum utuh, atau pasta gandum utuh.