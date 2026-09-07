Harga Masker Melambung, Dokter Bagikan Alternatif Lindungi Diri dari Abu Vulkanik

JAKARTA - Harga masker N95 dan KN95 yang mulai naik di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sebagian masyarakat harus mencari alternatif perlindungan. Sempat beredar tips yang menyarankan agar masyarakat membasahi masker mereka.

Namun cara tersebut justru dibantah oleh seorang dokter bernama Tubagus Siswadi di akun X @tb_siswadi. Ia membagikan tips bagi masyarakat yang belum mendapatkan masker N95 atau KN95.

Menurutnya, masker bedah 3 ply masih bisa menjadi pilihan sementara asalkan digunakan dengan fit yang baik.

“Harga N95 dan KN95 mulai naik, sementara abu vulkanik bikin orang tetap butuh perlindungan,” tulis Tubagus.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak buru-buru menggunakan masker basah sebagai pengganti N95 atau KN95.