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Potret Unik Al Ghazali Rayakan Ultah Bareng Alyssa Daguise dan Baby Soleil, Tampil bak Kartu Remi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |10:05 WIB
Potret Unik Al Ghazali Rayakan Ultah Bareng Alyssa Daguise dan Baby Soleil, Tampil bak Kartu Remi
Al Ghazali, Alyssa Daguise, dan Baby Soleil. (Foto: Instagram/@AlGhazali)
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POTRET unik Al Ghazali rayakan ulang tahun (ultah) bareng Alyssa Daguise curi perhatian. Sebab, konsep unik diusung Al Ghazali memakai kartu remi.

Ya, Al Ghazali baru saja memasuki usia 29 tahun pada 1 September 2026. Momen pertambahan usia tersebut menjadi semakin spesial karena ini merupakan tahun pertama Al merayakan bersama putrinya, Soleil Zephora Ghazali.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise

1. Al Ghazali Rayakan Ulang Tahun

Pada Senin (7/9/2026), Al Ghazali membagikan potret spesial bersama istri dan putri kecilnya. Dalam unggahan Instagram terbarunya, Al Ghazali terlihat menjalani pemotretan bersama sang istri dan buah hati mereka.

Ketiganya tampil kompak dengan busana bernuansa hitam dan putih. Al mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan kemeja putih dan dasi kupu-kupu.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Sementara itu, sang istri tampil dalam balutan blazer hitam dan celana panjang senada. Di tengah-tengah mereka, sang putri, Soleil yang mengenakan jumpsuit putih bermotif tanda hati berwarna merah, tampak digendong oleh Al.

Wajah bayi mungil itu masih ditutupi emoji sehingga belum terlihat jelas. Konsep pemotretan keluarga kecil Al Ghazali juga dibuat unik.

 

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