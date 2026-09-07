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Bahan Baju yang Aman saat Abu Vulkanik Menyebar, Ini yang Perlu Dipilih

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |18:06 WIB
Bahan Baju yang Aman saat Abu Vulkanik Menyebar, Ini yang Perlu Dipilih
Ilustrasi bahan nilon untuk dipakai saat abu vulkanik menyebar. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA – Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Pada Minggu (6/9/2026), BMKG mendeteksi sebaran abu vulkanik yang melingkupi sejumlah wilayah, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu. Pemantauan terhadap dampak erupsi pun terus dilakukan.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat tidak hanya perlu memperhatikan penggunaan masker. Pakaian yang dikenakan saat harus beraktivitas di luar rumah juga penting untuk diperhatikan, terutama jika abu vulkanik sedang cukup tebal.

Lantas, bahan baju yang aman saat abu vulkanik seperti apa?

Pilih Baju yang Menutup Kulit

Pada dasarnya, tidak ada bahan pakaian yang bisa memberikan perlindungan penuh dari abu vulkanik. Namun, pakaian berlengan panjang dan celana panjang dapat membantu mengurangi kontak langsung antara abu dan kulit.

Karena itu, ketika harus keluar rumah, pilih pakaian yang menutup sebagian besar permukaan tubuh. Jaket atau pakaian luar juga dapat digunakan sebagai lapisan tambahan.

      
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