Bibir Anak Kemerahan Setelah Makan Buah, Orangtua Perlu Tahu Bedanya Iritasi dan Alergi

BIBIR anak kerap kemerahan setelah makan buah. Kondisi ini tentunya akan membuat orangtua merasa khawatir.

Tetapi, orangtua perlu mengetahui bedanya iritasi dan alergi terhadap anak. Jadi, masalah kemerahan ini tak main disimpulkan sembarangan.

1. Bibir Anak Kemerahan Setelah Makan Buah

Dokter Spesialis Anak sekaligus influencer kesehatan, dr. Ardi Santoso dalam unggahan video di akun Instagramnya mengimbau orangtua tidak serta-merta mengasumsikan reaksi tersebut sebagai bentuk alergi makanan. Sebab, penyebab kemerahan tersebut tak bisa main disimpulkan.

“Stop! Jangan buru-buru bilang anak alergi buah hanya karena sekitar mulutnya merah setelah konsumsi buah. 'Dok, habis makan stroberi kok merah semua di sekitar bibirnya? Berarti alergi ya?' Belum tentu,” kata dr. Ardi.

Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara iritasi kulit biasa dan alergi makanan yang sebenarnya. Jika ruam merah hanya muncul terbatas pada area sekitar mulut tanpa disertai gejala sistemik lainnya, kemungkinan besar itu hanyalah iritasi kontak.

“Kalau hanya merah di sekitar mulut, tidak ada bentol di seluruh tubuh, tidak bengkak bibirnya, tidak muntah, tidak sesak napas, kemungkinan besar bukan karena alergi makanan, melainkan iritasi kontak pada kulit,” jelas dia.

Beberapa jenis buah memiliki sifat asam alami atau mengandung enzim aktif tertentu seperti kiwi, nanas, jeruk, stroberi, hingga tomat yang mudah memicu reaksi pada kulit sensitif. Terlebih lagi pada bayi atau balita yang memiliki riwayat eksim, kontak langsung antara getah atau sari buah dengan kulit sekitar bibir sangat rentan menimbulkan kemerahan sementara.

“Justru pada bayi dan balita, penyebab tersering adalah iritasi kulit, bukan alergi makanan,” tegas dr. Ardi.