Bolehkah Anak Makan Jeroan? Ini Batas Amannya

BANYAK orangtua bertanya-tanya, apakah jeroan aman untuk dimakan oleh anak-anak? Pasalnya, bagian pada jeroan, seperti hati, dikenal kaya akan nutrisi.

Namun, ada juga kekhawatiran akan kelebihan vitamin dari jeroan. Apalagi, untuk orang dewasa, mengonsumsi jeroan seringkali menimbulkan penyakit. Lantas, seperti apa penjelasannya?

1. Bolehkah Anak Makan Jeroan?

Dilansir dari We Are Chief, Sabtu (6/6/2026), kekhawatiran utama terhadap konsumsi jeroan seperti hati berasal dari kandungan vitamin A. Vitamin A dalam bentuk aktif yang terdapat pada hati sangat mudah diserap tubuh.

Jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama pada anak kecil, hal ini bisa meningkatkan risiko kelebihan vitamin A. Namun, dalam porsi kecil dan tidak sering, hati justru aman dan memberikan banyak manfaat kesehatan.

Hati merupakan sumber nutrisi yang sangat kaya. Hati mengandung zat besi yang dapat mendukung perkembangan otak dan mencegah anemia

Kemudian, ada juga kandungan vitamin B12 untuk sistem saraf dan energi tubuh, Vitamin A untuk penglihatan dan daya tahan tubuh, hingga kolin, seng, dan tembaga untuk pertumbuhan dan fungsi otak. Karena itu, hati sering disebut sebagai multivitamin alami dari makanan.