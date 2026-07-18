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Selamat! Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama, Nama Buah Hati Jadi Sorotan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |13:05 WIB
Selamat! Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama, Nama Buah Hati Jadi Sorotan
Chelsea Islan telah melahirkan anak pertamanya. (Foto: Instagram/@chelseaislan)
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KABAR bahagia datang dari aktris Chelsea Islan. Istri dari Rob Clinton Kardinal ini mengumumkan telah melahirkan buah hati pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.

Nama anak dari Chelsea Islan pun langsung jadi sorotan. Unggahan Chelsea Islan yang mengumumkan kelahiran anak pertamanya juga banjir ucapan selamat.

Chelsea Islan

1. Chelsea Islan Melahirkan

Kabar membahagiakan ini dibagikan langsung oleh Chelsea Islan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (18/7/2026). Dalam unggahan tersebut, Chelsea mengungkapkan bahwa sang putri sebenarnya telah lahir 10 hari yang lalu, tepatnya pada 8 Juli 2026.

"Sepuluh hari yang lalu, mukjizat kecil kami telah tiba dan hati kami menemukan cinta yang tidak pernah kami ketahui keberadaannya sebelumnya," tulis Chelsea Islan mengawali ceritanya, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Pemain film Before I Met You ini tampak begitu menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Meski harus melewati malam-malam tanpa tidur, Chelsea mengaku momen tersebut menjadi masa terindah dalam hidupnya.

"10 hari terakhir ini telah dipenuhi dengan malam-malam tanpa tidur, jari-jari mungil yang melingkar di jari kami, dan momen-momen tak ternilai paling indah yang akan kami kenang selamanya," sambungnya.

2. Umumkan Nama sang Anak

Chelsea juga mengumumkan nama indah sang putri yang langsung mencuri perhatian netizen. Bayi mungil tersebut diberi nama Charlisze Aristoclea Elizabeth Islan Kardinal.

Bagi Chelsea, kehadiran putri kecil yang akrab disapa Clea itu merupakan berkat terbesar yang diberikan Tuhan untuk keluarganya.

"Charlisze Aristoclea Elizabeth Islan Kardinal, kamu adalah Berkat Terbesar dari Tuhan. Kamu menjadikan kami orang tua dan benar-benar mengubah dunia kami," ungkap artis berusia 31 tahun tersebut.

Chelsea bahkan sangat terharu ketika melihat Baby Clea tidur dan mendekapnya erat. Ia menilai, momen tersebut sebuah hak istimewa yang mengubah hidupnya. Chelsea pun berjanji akan selalu menghargai setiap detik pertumbuhan sang anak.

"Menghargai setiap detik bersamamu dan menikmati momen-momen pertama kita bersama ini. Kamu akan selalu menjadi kebahagiaan terbesar kami. Satu-satunya milik kami, Clea," jelasnya.

 

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