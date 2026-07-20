Bukan Hanya Batuk Pilek, Ini Penyakit yang Mudah Menular pada Anak saat Kembali Sekolah

MASA kembali sekolah menjadi momen yang dinantikan para siswa. Namun di sisi lain, para orangtua juga kerap waswas dalam menyambut momen kembali ke sekolah.

Pasalnya, ada sejumlah penyakit yang bisa menyerang anak. Selain batuk pilek dan demam berdarah (DBD), terdapat sejumlah penyakit menular yang kerap menyerang anak-anak setelah kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Apa saja?

1. Flu Singapura

Dokter spesialis anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, mengungkapkan bahwa salah satu penyakit yang paling sering muncul adalah Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai flu Singapura.

"Kalau pada anak-anak biasanya penyakit yang paling sering muncul setelah masuk sekolah, selain batuk pilek dan demam berdarah, adalah yang pertama HFMD atau Hand, Foot, and Mouth Disease atau yang biasanya disebut flu Singapura," ujar dr. Atika dalam acara Morning Zone yang tayang di YouTube Okezone.

Menurutnya, flu Singapura sering kali sulit dikenali pada tahap awal karena gejalanya tidak terlalu mencolok. Anak umumnya mengalami sariawan dan muncul ruam kemerahan di telapak tangan maupun telapak kaki. Namun, tanda-tanda tersebut kerap luput dari perhatian orangtua karena belum terlihat jelas.

"Karena gejalanya enggak begitu jelas ya. Sariawan kan enggak kelihatan. Terus kemerahan di tangan atau di telapak kaki kalau fase-fase awal, ini biasanya enggak terlihat. Itu yang pertama sering terjadi," jelas dr. Atika.