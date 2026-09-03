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HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Nabati yang Proteinnya Lebih Tinggi dari Dua Butir Telur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |11:05 WIB
5 Makanan Nabati yang Proteinnya Lebih Tinggi dari Dua Butir Telur
Kacang lentil, salah satu makanan nabati berprotein tinggi. (Foto: dok Magnific/azerbaijan_stockers)
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JAKARTA - Selama ini telur dikenal sebagai salah satu sumber protein yang praktis dan bisa ditemukan di warung dekat rumah. Dua butir telur berukuran besar mengandung sekitar 12,6 gram protein, sehingga cukup sering dijadikan menu sarapan atau camilan untuk membantu memenuhi kebutuhan protein harian.

Namun, telur bukan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan protein. Ada sejumlah makanan nabati yang ternyata mengandung protein lebih tinggi daripada dua butir telur. Menariknya, makanan-makanan ini juga menawarkan berbagai nutrisi lain, seperti serat, vitamin, dan mineral.

5 Makanan Nabati 

Melansir Health, berikut lima makanan nabati yang bisa menjadi pilihan untuk menambah asupan protein.

1. Edamame

Protein: 18,5 gram per cangkir

edamame
Edamame, makanan nabati berprotein tinggi. (Foto: dok Magnific)

Edamame merupakan kacang kedelai yang dipanen sebelum matang sepenuhnya. Makanan ini bisa menjadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin mendapatkan lebih banyak protein dari sumber nabati.

Dalam satu cangkir edamame terdapat sekitar 18,5 gram protein, atau hampir 47 persen lebih banyak dibandingkan protein dari dua butir telur rebus berukuran besar. 

Tidak hanya tinggi protein, edamame juga mengandung sekitar 8 gram serat per cangkir. Serat dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama karena memperlambat proses pencernaan.

Edamame juga mengandung folat, magnesium, dan kalium yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting.

2. Kacang lentil

      
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Topik Artikel :
protein telur makanan nabati
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