Bantah Mitos Bisul, Dokter Ungkap Makan Telur Justru Bagus untuk Otak

JAKARTA - Perhatian publik saat ini tengah tertuju kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (27/7) menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dengan alasan kesehatan.

Namun, bukan hanya soal pelantikannya, pernyataan Sudaryono kepada publik yang mengaku banyak mengonsumsi telur saat kecil hingga mengalami bisulan juga turut menyita perhatian.

Pernyataan tersebut lantas diluruskan oleh sejumlah pakar kesehatan dan ahli gizi. Secara medis, mengonsumsi telur dalam jumlah banyak bukanlah penyebab utama munculnya bisul.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Adam Prabata dalam utas di akun Threads miliknya menjelaskan bahwa mengonsumsi telur secara rutin justru memberikan dampak positif bagi kemampuan otak.

"Kemarin telur disalahkan sebagai penyebab bisul oleh seorang pejabat. Padahal gue malah mau rutinin makan telur bila memungkinkan karena menurut penelitian bisa membuat kemampuan otak kita lebih baik," tulis dr. Adam, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Dokter yang kerap mengulas berbagai isu kesehatan berdasarkan jurnal ilmiah ini menuturkan, penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi 0,5 sampai satu butir telur per hari memiliki korelasi dengan penurunan risiko demensia dan gangguan kognitif.

"Jadi ada penelitian systematic review yang menganalisis lebih dari 38.000 orang untuk melihat efek konsumsi telur dengan kemampuan kognitif. Hasilnya sih menjanjikan," ucapnya.