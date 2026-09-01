Jadi Pelari Kalcer, Outfit Lari Tasya Farasya Tuai Beragam Komentar Netizen

JAKARTA — Tasya Farasya mendadak menjadi sorotan setelah membagikan momen olahraga lari untuk pertama kalinya. Alih-alih mendapat pujian, penampilan influencer kecantikan tersebut justru mengundang beragam komentar netizen yang menyoroti outfit olahraga yang dikenakannya.

Dalam unggahan di akun Threads-nya, Tasya membagikan sejumlah potret saat menjalani first run. Ia terlihat mengenakan outfit olahraga serba merah muda, mulai dari atasan lengan panjang, celana ketat, headband, hingga tas pinggang berwarna merah muda muda.

Jika biasanya penampilan Tasya menuai pujian, kali ini netizen justru salah fokus pada gaya busananya ketika berlari. Penampilannya bahkan dinilai lebih menyerupai peserta senam daripada seorang pelari.

Tasya sendiri tampak percaya diri dengan gaya yang dipilihnya. Ia mengabadikan beberapa pose saat berlari dan menyebut dirinya berhasil menemukan pose terbaik untuk pengalaman lari pertamanya.

“Berhasil berpose terbaik untuk my first Run! Proud. Kalcer ga eaea,” tulis Tasya dalam unggahannya.

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