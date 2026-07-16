Ngeri! Telinga Tasya Farasya Robek Terbelah 2 Gara-Gara Anting, Sampai Harus Operasi

JAKARTA – Kabar buruk datang dari beauty influencer, Tasya Farasya. Dia mengalami insiden yang cukup mengejutkan, yakni telinganya robek terbelah menjadi 2.

Hal ini dialami Tasya gara-gara anting yang digunakannya. Diketahui, Tasya memiliki sejumlah lubang tindik di telinganya.

1. Daun Telinga Robek

Melalui unggahan di media sosial, Tasya memperlihatkan kondisi daun telinga kanannya yang robek hingga terbelah dua. Hal ini terjadi akibat penggunaan anting.

Dalam unggahannya, Tasya mengungkapkan bahwa ia sempat mencari tahu metode penanganan terbaik untuk mengatasi robekan tersebut. Setelah berkonsultasi dengan tenaga medis, ia akhirnya memutuskan menjalani operasi kecil guna menyambungkan kembali daun telinga yang robek.

Akibat telinga robek itu, Tasya pun harus menjalani operasi. Dia membagikan kabar bahwa operasinya berjalan lancar.

Telinganya pun akhirnya dijahit. Kini, Tasya dalam masa pemulihan. Ia pun bersyukur proses operasi berlangsung dengan baik.