Segini Kisaran Tarif Endorse Tasya Farasya untuk Sekali Posting di Media Sosial

JAKARTA – Nama Tasya Farasya sudah tidak asing lagi di dunia kecantikan Tanah Air. Sebagai beauty influencer dengan jutaan pengikut di media sosial, tarif endorsement yang ditawarkan pun tergolong tinggi.

Tasya mulai dikenal sejak aktif di YouTube pada 2017 dengan konten review makeup dan skincare. Seiring waktu, ia berhasil membangun kepercayaan audiens hingga muncul istilah “Tasya Farasya Approved” yang membuat produk yang diulasnya cepat laris di pasaran.

Kisaran Tarif Endorse Tasya Farasya

Berdasarkan berbagai sumber, berikut perkiraan tarif endorse untuk sekali posting:

Instagram Story: mulai dari Rp5 juta – Rp12,5 juta

Feed Instagram: sekitar Rp12 juta – Rp18 juta (versi lama)

Feed Instagram (rate card terbaru): mulai Rp30 juta per posting (tayang 1 bulan)

Instagram Video / TikTok Video: sekitar Rp65 juta

IGTV (durasi 3–10 menit): bisa mencapai Rp100 juta

Perbedaan tarif ini tergantung pada jenis konten, durasi tayang, serta kesepakatan kerja sama dengan brand.

Syarat Endorse

Menariknya, Tasya memiliki standar khusus untuk produk yang di-review, seperti:

Produk harus sudah terdaftar resmi (BPOM/FDA)

Review dilakukan secara jujur berdasarkan pengalaman pribadi

Dengan jumlah pengikut mencapai jutaan di Instagram dan YouTube, tidak heran jika tarif endorse Tasya Farasya tergolong premium. Hal ini sebanding dengan pengaruhnya yang besar terhadap keputusan pembelian audiens.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.