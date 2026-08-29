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Telur vs Keju Cottage, Mana Lebih Baik untuk Jantung?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |07:05 WIB
Telur vs Keju Cottage, Mana Lebih Baik untuk Jantung?
Telur dan keju cottage. (Foto: Freepik)
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TELUR dan keju cottage sama-sama sering dipilih sebagai menu sarapan karena kaya protein. Namun, jika tujuan utamanya menjaga kesehatan jantung, makanan mana lebih baik?

Tenryata jawabannya adalah keju cottage. Sebab, makanan ini rendah lemak disebut bisa menjadi pilihan yang lebih unggul.

Telur Rebus

1. Telur vs Keju Cottage

Dikutip dari Verywell Health, telur dan keju cottage tetap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan terbaik juga perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan nutrisi seseorang.

Dalam perbandingan satu butir telur besar dengan setengah cangkir keju cottage rendah lemak 2 persen, kandungan proteinnya justru lebih tinggi pada keju cottage.

Satu telur besar mengandung sekitar 6 gram protein, sedangkan setengah cangkir keju cottage menyediakan sekitar 11 gram protein. Keju cottage juga mengandung kalsium lebih tinggi, yakni sekitar 111 miligram dibandingkan 24 miligram pada telur.

 

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Topik Artikel :
Jantung Keju Cottage Keju Telur
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