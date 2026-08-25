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Al Ghazali Pasang Badan Alyssa Daguise Kena Body Shaming, Sebut Netizen Iri

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |20:05 WIB
Al Ghazali Pasang Badan Alyssa Daguise Kena Body Shaming, Sebut Netizen Iri
Alyssa Daguise dan Al Ghazali. (Foto: Instagram/@alyssadaguise)
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SELEBRITI Al Ghazali menunjukkan sikap tegasnya sebagai seorang suami usai mendapati sang istri, Alyssa Daguise, kena body shaming dari netizen. Dia langsung pasang badan memberi pembelaan untuk Alyssa.

Al Ghazali menyebut netizen iri dengan Alyssa Daguise. Menurutnya, perubahan tubuh pada wanita usai melahirkan merupakan hal yang wajar.

Alyssa Daguise

1. Alyssa Daguise Kena Body Shaming

Belakangan, Alyssa Daguise sempat menjadi sasaran perundungan netizen yang menyebut bentuk tubuhnya terlihat lebih berisi atau gendut. Menanggapi hal tersebut, Al Ghazali memberikan jawaban menohok yang membela sang istri.

"Ah itu netizen yang sirik saja. Saya rasa semua wanita wajar-wajar aja sih," ujar Al Ghazali saat ditemui di Kemang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Bagi kakak dari El Rumi ini, kecantikan seorang wanita tidak bisa hanya diukur dari bentuk fisik semata. Al Ghazali menegaskan bahwa di matanya, Alyssa tetaplah sosok yang paling menawan dalam kondisi apa pun.

"Semua wanita bagi gue cantik," tegasnya.

 

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