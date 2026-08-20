Kenapa Lemak di Perut Bawah Susah Hilang? Dokter Ungkap Penyebabnya

SUDAH giat berolahraga dan menjalani diet ketat, tapi lipatan lemak di area perut bawah tetap saja tak kunjung menghilang? Fenomena ini ternyata bukan sekadar perasaan semata.

Ada penjelasan medis di baliknya. Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata dalam unggahan di akun Instagramnya pun menjelaskan penyebab lemak perut bawah susah hilang.

1. Kenapa Lemak Perut Bawah Susah Hilang?

dr. Adam menjelaskan bahwa proses penurunan berat badan secara umum memang akan mengurangi kadar lemak di seluruh tubuh. Namun, secara biologis, ada beberapa area tubuh yang memiliki jenis lemak lebih bandel dan sulit untuk dihilangkan dibanding area lainnya.

“Memang secara umum, bila kita mengurangi kalori, maka kita akan mengurangi lemak secara keseluruhan. Tapi, ternyata ada emang bener ada loh bagian lemak di tubuh yang lebih bandel,” ujar dr. Adam.

dr. Adam mengungkapkan bahwa kunci utama dari proses pelepasan lemak (dalam istilah medis disebut lipolisis) diatur oleh hormon yang bernama katekolamin. Hormon ini bekerja dengan cara mengikat dua jenis reseptor utama yang berada di dalam sel lemak.

“Proses pelepasan lemak (lipolisis) di tubuh diatur oleh hormon katekolamin. Katekolamin ini mengikat dua jenis reseptor utama di sel lemak,” ungkap dia.

Reseptor pertama adalah beta adrenergik yang bertugas merangsang terjadinya lipolisis untuk melepaskan lemak. Sementara itu, reseptor kedua adalah alpha-2 adrenergik, yang justru memiliki fungsi sebaliknya, yaitu menghambat lipolisis atau menahan lemak tetap tersimpan.

“Antara lain reseptor beta adrenergik, merangsang lipolysis (melepaskan lemak). Reseptor alpha-2 adrenergik, menghambat lipolysis (menahan lemak),” tutur dr. Adam.