Masih Muda Sudah Hipertensi? Dokter Tirta Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - Hipertensi kini bukan lagi penyakit yang identik dengan usia lanjut. Fenomena lonjakan kasus tekanan darah tinggi di kalangan usia muda makin marak terjadi. Tren mengkhawatirkan ini dipicu oleh kombinasi faktor genetik, pola hidup tidak sehat, hingga tingginya tekanan psikologis di dunia kerja yang dirasakan anak muda.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, Tirta Mandira Hudhi dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan bahwa riwayat hipertensi dari keluarga dan gaya hidup memegang peranan penting dalam meningkatkan risiko hipertensi pada usia muda.

"Kenapa anak muda sering terkena hipertensi? Jawabannya adalah karena gaya hidup dan lifestyle, dan kedua karena genetik. Nah, lucunya, penyakit-penyakit kardiovaskular yang terkait dengan jantung dan tekanan darah, itu ada faktor genetik," ujar dr. Tirta, dikutip Kamis (20/8/2026).

Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap rekam medis keluarga. Pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi satu hal yang harus dilakukan jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit serupa.

"Jadi dilihat, kalau kamu lihat bapak, ibumu, atau saudaramu, kakek-nenekmu ada riwayat meninggal dadakan karena penyakit jantung dan stroke, bisa jadi kamu juga harus check-up. Jadi yang pertama genetik," ucapnya.

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